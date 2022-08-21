Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde meydana geldi. Tek yaşayan Ömer Güngör´ün evinden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Güngör´ün cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de soğutma çalışması yaptı. Güngör´ün cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-08-21 08:56:01
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