TESK Başkanı Palandöken: Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni 3 harfli marketler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TESK Başkanı Palandöken: Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni 3 harfli marketler

DHA

TESK Başkanı Palandöken: Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni 3 harfli marketler


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin rekabet gücünün yüksekliği nedeniyle vatandaşları yanıltma politikalarını da birlikte yaptıklarını söyleyerek, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler" dedi. 
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde zorluklar yaşayan esnafın yeni yeni toparlanmaya başladığını ancak, sıkıntılarının arttığını söyledi. Girdi maliyetlerinin arttığını belirten Palandöken, "Yeni yeni toparlanma başladı ama bu sefer de ekonomide önemli fiyat artışlarıyla mücadele edildi. Esnaf sıkıntıları kat be kat arttı. Ne oldu? Girdi maliyetleri arttı. İnsanlar hayat pahalılığından şikayetçiler, sanki sorumlusu esnafmış gibi esnaf yapıyormuş gibi algıladı. Esnafın beklentilerini zaman içinde ilgili bakanlıklar ve sayın cumhurbaşkanımıza ifade ediyoruz." dedi. 
Enflasyon oranının yükselmesini 3 harfli zincir marketlere bağlayan Palandöken, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler. Perakende ticaretin neredeyse yüzde 68´ini bulan bir ticaret hacmi. Dolayısıyla buradaki kazancının vergi levhasının ülke merkezli olması nedeniyle devletin de önemli kayıpları var. İkincisi de bunlar 10 bin 12 bin mağazayla buradaki geleneksel yapıyı bozmayla kalmıyor, rekabet gücünün yüksekliği dolayısıyla vatandaşı yanıltma politikalarını da birlikte yapıyorlar." diye konuştu. 
`PAREKENDE YASASININ BİR AN ÇIKMASI LAZIM´ 
Geleneksel yapıdaki esnafların zincir marketlerle yarışmasının mümkün olmadığını ifade eden Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Geçen hafta bildiğiniz üzere Türkiye´nin üç tarafı denizle çevrili olduğu için bunlar ne sattılar, tekne sattılar. Ben kendilerine sordum, `ne kadar tekne sattınız?´ Türkiye genelinde 30 tane satıldı. 12 bin mağaza var. Yani tamamen insanları yanıltmak, tamamen insanların oradan alışveriş etmesini sağlamak için yapılan bir reklam çalışması. Vatandaşların tekneyi alacak hali yok, ekmeği zor alıyor. Burada haksız ticaret yapılıyor. Dolayısıyla perakende yasasının bir an evvel çıkması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi, bunlar ceza yazılmak suretiyle, denetim yapılmak suretiyle fiyatları sabitleştirildi. Ama maalesef bildiğiniz üzere, aldığınız her üründe artık kendileri pazarı paylaşmış, a markette yağ grubu, b markette deterjan grubu, c market de ne yapıyor gazlı içecekler. Nereye gitseniz orada tuzak ürünle karşılaşmanız mümkün. Bununla geleneksel yapıdaki esnafın mücadelesi mümkün değil." (DHA)    DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-08-22 21:11:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı
Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için kampanya düzenledi
YEREL HABERLER Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için ...
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi ...
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi ...
Zonguldak´ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi ...
Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor
YEREL HABERLER Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında ...
Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı ...
Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü
YEREL HABERLER Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü
Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı (2)
YEREL HABERLER Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır ...
Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü ...
Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin ...
Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır ...
Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)
YEREL HABERLER Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran ...
Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 ...
Zonguldak TSO otoparkına iki araçlık şarj istasyonu kurulacak
YEREL HABERLER Zonguldak TSO otoparkına iki araçlık şarj istasyonu ...
Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı
YEREL HABERLER Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.