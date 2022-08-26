Fındık bahçesinde düşerek metrelerce yuvarlandı: 1 ölü

Ali Sencer ARSLAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde eğimli arazide bulunan fındık bahçesinde dengesini kaybedip metrelerce yuvarlanan Hüseyin Arıcı (72), yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıhasan Köyü'nde fındık bahçesine giden Hüseyin Arıcı'dan haber alamayan yakınları endişelenerek aramaya başladı. Fındık bahçesine giden yakınları Arıcı'yı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eğimli arazide bulunan fındık bahçesinde yaklaşık 20 metreden yuvarlanan Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulunurken Arıcı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN
2022-08-26 21:45:12
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