Fındık bahçesinde düşerek metrelerce yuvarlandı: 1 ölü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Sencer ARSLAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde eğimli arazide bulunan fındık bahçesinde dengesini kaybedip metrelerce yuvarlanan Hüseyin Arıcı (72), yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıhasan Köyü'nde fındık bahçesine giden Hüseyin Arıcı'dan haber alamayan yakınları endişelenerek aramaya başladı. Fındık bahçesine giden yakınları Arıcı'yı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eğimli arazide bulunan fındık bahçesinde yaklaşık 20 metreden yuvarlanan Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulunurken Arıcı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN

2022-08-26 21:45:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.