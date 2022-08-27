13 yaşındaki Hüseyin, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak (13), hastanede tedaviye alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi. Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2022-08-27 12:08:32



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