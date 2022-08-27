13 yaşındaki Hüseyin, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi (2)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

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KURTARILAMADI

Zonguldak´ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2022-08-27 14:02:53



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