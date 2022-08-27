13 yaşındaki Hüseyin, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi (2)

KURTARILAMADI
Zonguldak´ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN
2022-08-27 14:02:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.