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Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı

DHA

Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Sahil Yolu Karaelmas Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Demirci yönetimindeki Alman plakalı E DH 6767 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında hasar oluşurken araçta bulunan sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Beton bariyerler ise karşı şeride devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri otomobilde yangın oluşmaması için müdahalede bulunurken polis ekipleri Karaelmas Köprülü Kavşağı´nda güvenlik önlemli aldı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı alternatif bir yola yönlendirildi. 
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, iş makinesi yola devrilen bariyerleri kaldırdı. Daha sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-08-28 20:48:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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