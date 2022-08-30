Zonguldak'ta madencilerden '30 Ağustos' yürüyüşü

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında maden işçileri, iş kıyafetleriyle yürüdü.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazipaşa Caddesi´nde törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Geçit törenine ise resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri katıldı. İş kıyafetleriyle yürüyen maden işçileri, büyük alkış topladı. Tören, resmi araçların geçişiyle sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-08-30 11:37:47



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