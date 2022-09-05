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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden işçisinden düşük maliyetli yer altı yükleyicisi

DHA

Maden işçisinden düşük maliyetli yer altı yükleyicisi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta ortaokul mezunu maden işçisi Gökhan Eroğlu (34), metrelerce derinlikte yükleme yapabilecek yer altı yükleyicisi geliştirdi. 2 yıllık çabanın ardından 250 bin TL'ye mal olan yer altı yükleyicisini yapan Eroğlu, "Bu makineyi dışarıdan almış olsak, ortalama 1-2 milyon TL civarı. İkinci plan olarak bunun uzaktan kumandalı modelini yapacağız. Riskli bölgeye insan göndermeyeceğiz. 10-20 metre geriden, makinenin kendisi, riskli bölgede kumanda yöntemi ile çalışacak" dedi.
Beş ton yük taşıma kapasitesine sahip 4 çekişli traktör ile diğer yaptığı tarım araçları nedeniyle 'Yerli Elon Musk' olarak tanınan Gökhan Eroğlu, maden ocakları için yer altı yükleyicisi geliştirdi. Eroğlu, 'Gök-Türk Han 2' adını verdiği yer altı yükleyicisini 250 bin TL'ye mal etti. Eroğlu, özel maden ocağı sahibi Erdinç Kargidan'ın hem maddi hem manevi desteği ile yer altı yükleyicisini 2 yıl içinde tamamladığını söyledi.
'KAĞIT ÜZERİNDE MİLİMETRESİNE KADAR ÇİZDİM'
Yer altındaki zorluk ve tehlikeleri bildiği için söz konusu projeye giriştiğini anlatan Gökhan Eroğlu, "Kağıt üzerinde milimetresine kadar çizdim. İş insanı Erdinç Kargidan, bu konuda bana destek oldu. Bu makine; çalışma alanı en alçak yerde dahi üretimde, hazırlıkta rahatlıkla kullanılabilir. Makinemiz, 80 santim genişliğindeki, 135 santim yüksekliğindeki, her yerden rahat bir şekilde geçebilmekte. Makinemiz hem ray üzerinde hem ray olmayan yerde kendi kendini götürebilen, sağa-sola rahatça dönebilen 6 metreden geriye yükleme yapabiliyor" dedi.
Tasarladığı yer altı yükleyicisinde 7,5 kilovatlık elektrikle çalışan motor kullanan Eroğlu, "İnsan yorulmayacak, üretim artacak. Üretim kazanacak. Üretim olmayan yerde işçi de olmaz. Bu makine, 3-4 adamın yapabileceği işi tek başına yapmış olacak" diye konuştu.
'RİSKLİ BÖLGEYE İNSAN GÖNDERMEYECEĞİZ'
Hem iş kazalarını azaltacak hem de üretim kapasitesini artıracak makineler yapmaya devam edeceğini söyleyen Eroğlu, 'Gök-Türk Han 2' adını verdiğini yer altı yükleyicisini daha da geliştireceğini söyledi. Yer altı yükleyicisine kamera sistemi kurmayı planladığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"İkinci plan olarak bunun uzaktan kumandalı modelini yapacağız. Riskli bölgeye insan göndermeyeceğiz. 10-20 metre geriden, makinenin kendisi, riskli bölgede kumanda yöntemi ile çalışacak. 250 bin TL'ye mal oldu. Çoğu malzemesini buradaki geri dönüşüm malzemelerinden kullandık. Geri kalanı sıfır malzeme."
Tasarladığı yer altı yükleyicisinin piyasa değerinin 1-2 milyon TL olduğunu ifade eden Eroğlu, "Üzerinde ex-proof motor var; tamamen maden standartlarına uyumlu antigrizu motorumuz var. Çoğu malzemenin projesini yaptığım için bir firmada lazer yöntemi ile kestirdik. Bana burada sadece montajı kaldı. Ufak tefek kaynak işleri vardı. Bir de bu kadar portatif ve bu amaçla çalışacak bir makine yok. Madenlerle alakalı 3 projem daha var. Bir tanesi dar ve alçak alanlarda gidebilecek bir lokomotif" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-09-05 11:08:16

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