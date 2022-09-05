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Bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırısı iddiası araştırılıyor

DHA

Bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırısı iddiası araştırılıyor


Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde bahçesindeki otları biçen Hamide Demir (79) ölü bulundu. Köpeklerin saldırısına uğrayan Demir'in, kalp krizi mi, yoksa köpeklerin saldırısı sonucu mu öldüğü otopsinin ardından belli olacak.
Dün Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesine bağlı Burhanoğlu Köyü´ndeki evinden çıkarak aynı köydeki diğer evinin bahçesindeki otları yolmaya giden Hamide Demir´den haber alamayan Almanya´da yaşayan kızı, bugün köydeki akrabalarını arayarak annesine bakılmasını istedi. Hamide Demir'i aramaya başlayan yeğeni, bahçede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Almanya´dan tatil için köyüne gelen Hamide Demir'in, bir süredir cezaevinde bulunan oğluna ait 7 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Demir´in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hamide Demir'in köpeklerin saldırısı mı yoksa kalp krizi geçirdikten sonra hayvanların saldırısına uğradığı otopsi sonucu belli olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN
2022-09-05 23:27:36

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