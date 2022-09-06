Kesik baş cinayetinde, kardeş yeniden gözaltında (2)

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Zonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin Dursunlar köyü girişçıkışını gece boyunca kontrol altında tutacağı öğrenilirken, cinayette kullanılan baltayı arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlayacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-09-06 21:05:30
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