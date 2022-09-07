Ölü bulunan kadın köpeklerin saldırısında yaşamını yitirmiş - Yeniden



Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde geçen pazartesi günü bahçede ölü bulunan Hamide Demirin (79), bir süre önce cezaevine giren oğlunun beslediği 7 köpek tarafından uğradığı saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Demir, Almanya'dan yakınlarının gelmesinin ardından toprağa verildi.

Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesine bağlı Burhanoğlu köyündeki evinden geçen pazar günü çıkarak aynı köydeki diğer evinin bahçesindeki otları yolmaya giden Hamide Demir´den haber alamayan Almanya´da yaşayan kızı, pazartesi günü köydeki akrabalarını arayarak annesine bakılmasını istedi. Hamide Demir'i aramaya başlayan yeğeni, bahçede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Almanya´dan tatil için köyüne gelen Hamide Demir'in, bir süredir cezaevinde bulunan oğlunun beslediği 7 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi. Demir´in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Baş, kol ve bacaklarında köpek saldırısının izleri tespit edilen kadının ölüm sebebi `yaralanmaya bağlı ölüm´ olarak açıklandı. Demir´in 3 oğlu ve kızı Almanya´dan cenaze için Burhanoğlu köyüne gelirken, cezaevinde olan köpeklerin sahibi oğlu ise jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cenaze namazına katıldı. Hamide Demir, köyde evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KÖPEKLERE BAKMAMALARI İSTENDİ

Hamide Demir´in yengesi olduğunu belirten Turan Demir, ölen kadının, oğlu cezaevine girdikten sonra köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi. Köpeklere bir süre baktıktan sonra Hamide Demir´in oğullarının köpekleri salmasını ve artık bakmamasını istediklerini belirten Turan Demir, "Bana da bakmamam için baskı yaptılar. Evin avlusunu pislettikleri için dışarı attılar. Kenara koyalım dedim `Sen karışma´ dediler. Köpekler aç kalmış" dedi.

`RAHMETLİYE ALIŞKIN DEĞİLLERDİ´

Bir süre sonra Hamide Demir´in de isteğiyle köpekleri tekrar beslemeye başladığını ifade eden Turan Demir, köpekleri tekrar avluya aldığını ve ara sıra beslediğini belirtti. Hamide Demir´in cansız bedeni bulunmadan 1 gün önce köpekleri beslemek için eve gittiğini köpeklerin aç kaldığı süreden sonra davranışının değiştiğini ifade eden Turan Demir, "Rahmetliye de fazla alışkın değillerdi. Kapıyı açtım, evin arkasına doğru baktım. Yengem yüz üstü yatıyordu. Ben hemen ekiplere haber verdim, geldiler" diye konuştu.

KÖPEKLER BARINAĞA ALINACAK

Olay günü savcının köpeklerin barınağa alınması talimatını verdiği söyleyen Turan Demir, "Savcı köpeklerin derhal kaldırılmasını istedi. Bayıltılarak veya toplatılarak barınağa teslim edilmesine karar verdiler. Köpekler öldürülmeyecek, bir şekilde alınıp barınağa teslim edilecek" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-09-07 15:22:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.