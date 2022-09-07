Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarpan sürücü Recep Karaçam ve arkadaşı E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobilin bekçiye çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-09-07 16:58:19
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