Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3)

FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-09-07 19:47:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.