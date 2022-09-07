Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)

Mutfakta kaynayan sütün buharı bunu yapıyor

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-09-07 21:30:31



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