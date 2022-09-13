Zonguldak Ulutan Barajı´na 1,2 milyon TL'lik yeraltı kablo tesisi 

ZONGULDAK, (DHA)Başkent EDAŞ, Zonguldak ve ilçelerinin içme suyu arzını sağlayan Ulutan Barajı'nı enerjilendiren şebeke hattını yer altına taşıdı. Proje kapsamında 1,2 milyon TL'lik bütçe ayrıldığı açıklandı.Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Zonguldak ve ilçelerinin içme suyu arzını sağlayan Ulutan Barajı'nı enerjilendiren mevcut havai şebekede, özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı dönemlerde ağaç devrilmesi sonucu yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi. BAŞKENT EDAŞ, PROJE İÇİN 1,2 MİLYON BÜTÇE AYIRDI Ulutan Barajı'nı yeraltından enerjilendirme projesinde mevcutta havai olan şebekenin yeraltı olarak yenilenmesinin yanında kapasitesinin artırılmasını amaçlayan Başkent EDAŞ, ilgili proje için 1,2 milyon bütçe ayırdı. Toplam 5,4 kilometre kablo, 1 adet monoblok köşk kullandı. Zonguldak´ta yaklaşık 200 bin nüfusun su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın elektrik kesinti sayı ve sürelerini minimize etmeyi amaçlayan şirket, şebekeleri yenileyerek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Merkez DHA
2022-09-13 11:57:44
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