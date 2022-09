Bakan Özer: Yardımcı kaynakla ilgili problemi, eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık (2)

'ARTIK GIDA VE TARIM KRİTİK SEKTÖR'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak´ta geçen hafta hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Dursun Ali Demircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özer, daha sonra Devrek ilçesi Mekekler köyündeki 'Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Özer, konuşmasında, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağ nüfusuna eğitim vermekle mükellef değiliz. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü isminde bir genel müdürlüğümüz var. Burada tüm vatandaşlarımıza, yetişkin vatandaşlarımıza kişisel gelişimlerini desteklemek istedikleri her alanda bir sertifikasyon eğitimi vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. 2020-2021 yıllarında her yıl 3-4 milyon vatandaşa erişmiş olduğumuz ve kurslarla hizmet vermiş olduğumuz bu performansı 2022 yılında her ay 1 milyon vatandaşımıza erişmek üzere yeniden planladık. Koymuş olduğumuz hedefi de çok hızlı bir şekilde aştık. 8 ay sonrasında 8,3 milyon vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vatandaşlarımızın yüzde 70'i kadınlarımız. Aslında halk eğitim merkezleri kadınlarımızın iş gücü piyasasında çok daha dirayetli ve güçlü olmaları için ve vatandaşımızın hayat boyu öğrenenler olarak sürekli yanlarında olmak için katkı veriyorlar. İnşallah nüfusumuzun sadece eğitim çağı nüfusu değil, sürekli eğitimle buluştuğu bir ara yüzeyi oluşturabilme imkanımız olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bunların içinde köy yaşam merkezleri apayrı bir yerde duruyor. Özellikle son 30-40 yıl içinde köylerden ilçelere, şehirlere, metropollere göç, Covid-19 salgınından sonra tersine dönmeye başladı. Kritik bir sektör de ortaya çıktı. Artık gıda ve tarım, hayvancılık enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladı. Gıda tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklardan dolayı onun için istedik ki bu iki trendi birleştiren ve uzun yıllardan beri öğrenci olmadığı için kapalı kalan köy okullarımızı yeni bir konseptte, köy yaşam merkezi olarak insanlarımızın hizmetine sunalım. Burada üç yaklaşım geliştirmeye çalıştık. Birincisi, öğrenci sayısına bakmaksızın mevcut köy okullarının eğitim öğretime katılabilmesiyle ilgili yönetmelikle ilgili her türlü engeli kaldırdık. Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köylerde ilkokul hizmeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak verebileceğiz. İkinci açılımımız, köydeki anaokullarının açılması için on öğrenci kriterini beşe düşürdük. Sadece bu değişiklik bile 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuzun okul öncesi eğitime erişimini sağladı. Üçüncü hamle de köy yaşam merkezleri; köy okulu, ilkokul veya anaokulu olarak hizmet etmesin aynı zamanda yetişkinler için de halk eğitim merkezi olarak hizmet versin, istedik. Tüm köylerde yaşayan yetişkin insanların, annelerin, babaların, amcaların, kardeşlerin, ablaların istediği kursu aldığı ama özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili kurs alabilme imkanını sağlayan bir mekanizma kuralım, istedik."

Konuşmasının ardından Mekekler Köy Yaşam Merkezi'nin kurdelesini kesen Bakan Özer, merkezdeki stantları gezdi, kadınlarla sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-09-13



