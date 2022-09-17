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50 yıl hapse çarptırılan çifte cinayet sanığı: Keşke daha uygun bir yöntemle çözebilseydim

DHA

50 yıl hapse çarptırılan çifte cinayet sanığı: Keşke daha uygun bir yöntemle çözebilseydim


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK(DHA)ZONGULDAK'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek kuzeni Sercan Kılıç (36) ile Ferdi Gebedek´i tabancayla ateş ederek öldüren, eşi N.K.´yi de darbeden Ali Kılıç´a, 50 yıl hapis cezası verildi. Pişman olduğunu söyleyen Ali Kılıç, "O zaman keşke daha uygun bir yöntemle çözebilseydim. O zaman daha olgun olabilseydim de farklı şekilde çözseydim" dedi.
Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Birlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Maden işçisi Ali Kılıç, kuzeni Sercan Kılıç, arkadaşı Ferdi Gebedek ile otomobilde tartıştı. Ali Kılıç, tabancasıyla Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek'e ateş etti. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi darbetti. N.K. komşularına sığınırken, Ali Kılıç polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ali Kılıç hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle ve eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Ali Kılıç ile avukatı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için olayın meydana geldiğini ileri sürerek haksız tahrik indirimi talep etti. Olayın başında Kılıç´a eşi N.K.´yi `kasten yaralama´ suçundan dava açıldı daha sonra `öldürmeye teşebbüs´ suçu oluştuğu gerekçesiyle iddianamede değişiklik yapıldı.
Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen son duruşma için taraflar ve avukatlar salonda hazır bulunurken, Ali Kılıç SEGBİS aracılığıyla duruşmaya cezaevinden katıldı. Celse arasında mütalaasını açıklayan savcı, Ali Kılıç´ın Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek´i `kasten öldürme´ ile eşi N.K.´yi öldürmeye teşebbüs suçlarından haksız tahrik indirimi uygulanarak ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. 
Sercan Kılıç ile Ferdi Gebedek´in yakınlarının avukatları haksız tahrik indirimine itiraz ederek mütalaaya karşı süre istese de itirazları mahkemece reddedildi. Mütalaaya karşı konuşan Ferdi Gebedek´in eşi D.G. "Yargılama sırasında telefon ve HTS kayıtları incelendi, tanıklar dinlendi Ancak sanık ile eşim arasında bağlantı kurulamadı. Haksız tahrik indirimini reddediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Biz mahkemenin adaletine güvendiğimiz için haykırmıyoruz, bağırmıyoruz diye sanmasın ki içimiz yanmıyor. İki elim iki dünyada da yakasındadır. Adalet yerini bulsun" dedi.
Mütalaanın açıklanmasından sonra söz verilen sanık Ali Kılıç, "Yaşananlar onur kırıcı ve üzücü olaylar neticesinde felaket bir olay gerçekleştirmiş oldum. O zaman keşke daha uygun bir yöntemle çözebilseydim. O zaman daha olgun olabilseydim de farklı şekilde çözseydim. Pişmanım" diye konuştu.
Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Ali Kılıç´a Ferdi Gebedek´i kasten öldürme suçundan müebbet verip, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi. Sercan Kılıç´a karşı da kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum edilen Ali Kılıç, takdiri indirim ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Kılıç´ın eşine karşı öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı ve takdiri indirim ile 10 yıl 10 ay hapis cezasına karar verildi. Ali Kılıç hakkında toplamda 50 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-09-17 11:20:51

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