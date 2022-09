Zonguldak açıklarında palamut bolluğu

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK açıklarında yaşanan balık bolluğu, Karadeniz'de avlanan birçok balıkçı teknesini kente çekti. Marmara bölgesinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu gibi illerden denize açılan tekneler, avladıkları yaklaşık 50 ton palamudu Zonguldak'taki Kozlu Limanı'nda karaya çıkardı.

Karadeniz'de denize açılan balıkçı tekneleri, balık bolluğunu Zonguldak açıklarında buldu. Marmara Bölgesi'nden ve Trabzon, Samsun, Giresun ile Ordu gibi Karadeniz'in farklı illerinden denize açılan balıkçı tekneleri, Zonguldak açıklarında balık bolluğuyla karşılaştı. Karadeniz'den tonlarca balık yakalayan tekneler, Zonguldak'taki Kozlu Limanı'na gelerek kasaları karaya çıkardı. Limanda, dün geceden bu yana farklı gemilerden kasalar halinde yaklaşık 50 ton palamut indirildiği öğrenildi. Kamyonlara yüklenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen balıkların fiyatları, boyutuna göre 20 ile 40 TL arasında değişiyor.

Kozlu Balıkçı Barınağı'nda toptancılık yapan Çağrı Eliyazıcı, teknelerin genellikle palamut tuttuğunu belirterek, "Şu anda Zonguldak'ta 300-350'ye yakın gırgır teknesi var. Her birinde 2'şer 3'er bin kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Böyle devam etmesini umuyorum. Burada deniz olan her ilden tekne var" dedi.

Ordu'dan balık tutmak için denize açılan Bülent Okay ise "Denizde bereket var bu sene görüyoruz. Herkes ekmek aldı. Ereğli, Zonguldak arasında bolluk var. Çoğu tekne bu arada avlanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-09-18 16:12:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.