Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin sürücüsü trafikte yan yana gelerek el ele tutuştu. Ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun da diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir kişinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki motosikletteki sürücüler ve yolcular el ele tutuşarak ilerlemeye devam ettiği görüldü. Ayrıca yolculardan birinin diğer motosikleti ayağıyla ittiği anlar da kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-09-19 11:42:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.