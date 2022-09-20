Bakan Dönmez: Karadeniz´deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70´i tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: Karadeniz´deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70´i tamamlandı

DHA

Bakan Dönmez: Karadeniz´deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70´i tamamlandı


Ali Sencer ARSLAN, Ayhan ACAR/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi´nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayı içinde karaya ilk gaz akışını sağlamayı planladıklarını belirterek, "An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı" dedi.
Türkiye´nin en önemli doğal gaz keşfi olan Karadeniz´de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkarılması için çalışmalar Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisi´nde gece gündüz devam ediyor. Çalışmaları incelemek için liman sahasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´e TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve Genel Maden İşçileri Başkanı Hakan Yeşil eşlik etti.
'MODERNİZASYONU 1 AYDA TAMAMLAYIP YENİ GÖREV YERİNE YOLLAYACAĞIZ'
Helikopterle Castorone gemisine giden Bakan Dönmez ve beraberindekiler, gemide TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin´den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Filyos Limanı´nda bakım için demirli bulunan Oruç Reis gemisini ziyaret eden Bilgin, karada ve denizde devam eden çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indiklerini belirterek, "Şu anda önünde bulunduğumuz Oruç Reis gemisi biliyorsunuz, uzun süredir bu Akdeniz´de çalışmalarını yapmıştı. Buradaki ihtiyaçlara binaen Oruç Reis sismik araştırma gemimizi Filyos´a çektik. Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor. Ekipmanlar da şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız" dedi.
BORU HATTININ 140 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
Sakarya Gaz Sahası´ndan Filyos´a kadar olan 170 kilometrelik boru serim görevini yürüten Castorone gemisine gittiklerini ifade eden Bakan Dönmez, "15 Temmuz´da göreve başlamıştı, bugün yerinde bizzat inceleme yaparak çalışmaları görmüş olduk. An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık 20 25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen on üçlük boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sinyal hattını çekmek üzere iki gemimiz birden gelecek. Onlar da şu anda seyir halindeler. An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor. Yaklaşık 2 bin 500 çalışan var, karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin insanımız çalışanımız yerli, yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.
'KARADAKİ BORULARIN YÜZDE 70´İ TAMAMLANDI'
2023 yılının ilk çeyreğinde gazı karaya çıkaracaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti
"Karadaki çalışmalara gelince biliyorsunuz gelen gazı burada ayrıştıracağız, rafine edeceğiz. Onlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor gerek mekanik işleri gerekse elektrik işleri planladığımız şekilde devam ediyor. BOTAŞ´ın istasyon çalışması var, ölçüm istasyonu.  Büyük oranda tamamlanmış durumda yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim´de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70´i tamamlandı. Karadaki bu çalışmalar da inşallah Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani kasım ayı içerisinde hem ölçüm istasyonumuzun hem de Zonguldak´a kadar olan hattın yapımını tamamlayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımızı, vatandaşımızı cumhuriyetimizin 100´üncü yılında, ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Ayhan ACAR
2022-09-20 08:17:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öz Sağlık-İş'ten güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş'ten güvenlik görevlisinin hastanede ...
Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada
Zonguldak'ta KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince sınava yetiştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince ...
Zonguldak açıklarında palamut bolluğu
YEREL HABERLER Zonguldak açıklarında palamut bolluğu
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan 19 Eylül Gaziler Günü ...
İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi, hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi, hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.