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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta dere taştı, restoranda doğum günü kutlayanlar mahsur kaldı

DHA

Zonguldak'ta dere taştı, restoranda doğum günü kutlayanlar mahsur kaldı


Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir restoranda doğum günü kutlayan yaklaşık 30 kişi, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalanlar jandarma ve vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye taşındı.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde dere taştı. Derenin taşması sonucu, 2 araç taşkın suyunda mahsur kalarak savruldu. Bir restoranda doğum günü kutlayan yaklaşık 30 kişilik grup ve çevredeki vatandaşlar, mekanın üst katına sığındı. İhbar üzerine su taşkınının yaşandığı bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Restoranın üst katında yardım bekleyen vatandaşların imdadına ekipler ve bölge halkı yetişti. Ekiplerin de yardımıyla restoranın arkasında yüksekte kalan Zonguldak İstanbul karayoluna patika yoldan güvenli koridor oluşturularak mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin sokaktaki çalışması devam ediyor.
Derenin bir anda taştığını söyleyen işletmeci Kadir Çetin, "Suyun geleceğini anladığımız için araçların hepsini kaldırttık, kapılarımızı çekip önlemimizi aldık. Kazasız belasız atlattık. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece deniz kenarındaki 2 arabada mahsur kalanlar selde gelmeye çalışırken onları çıkarttık arabadan. 2 araba dışında bir hasar olmadı çok şükür. Yıllardır yaşadığımız için tecrübeliyiz. Bir problem olmadı, inşallah bundan sonra daha kötülerini göstermez Allah" dedi.
İçeride müşteriler olduğunu belirten Çetin, "Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz. Çok hasarsız atlattık" diye konuştu.
ÇOCUKLAR O ANLARI ANLATTI
Doğum günü için bir araya gelen çocuklar ise olay anını şöyle anlattı:
"Doğum günü kutluyorduk. İleride dalgalanma olduğunu görünce tsunami oluyor sandık. Sonra dere taştı. Arabaları çekin dediler. Burada bir araba vardı, sel götürdü. İçindeki insanı kurtardılar. Camdan doğru izlerken ilk başta macera var diye sevinmiştik ama sonra ne kadar kötü bir durum olduğunu anladık, korktuk. Su buraya doğru taşmaya başlayınca aşırı korktuk." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-09-23 22:23:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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