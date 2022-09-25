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Son üzümleri, yıkım için gelen polislere dağıttı

DHA

Son üzümleri, yıkım için gelen polislere dağıttı


Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 60 yıllık balıkçı barınaklarına, kaymakamlık tarafından yıkım kararı verildi.  Karar üzerine yıkıma gelen ekipler ve barınak sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Barınak sahibi Meral Parlar ise binayı saran üzümleri toplayıp, yıkım için gelen polis ekiplerine ve çevredekilere dağıttı.
Kilimli ilçesine bağlı Balıkçılar Sokağı´ndaki 40 balıkçı barınağı hakkında ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ilçe kaymakamlığı tarafından yıkım kararı verildi. Sabah saatlerinde polis eşliğinde Balıkçılar Sokağı´na gelen ekipler, balıkçılar ile ailelerinin itirazıyla karşılaştı. İbrahim Buzkan adlı balıkçı, barınağın çatısına çıkarak yıkımı engellemeye çalıştı. Yıkım kararına itiraz eden balıkçılara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Bir süre sonra polis ile balıkçılar arasındaki arbede sonlanırken barınaklar boşaltıldı. Kilimli Belediyesi´nin görevlendirdiği işçiler, barınaktaki eşyaların taşınmasına yardım etti.
Kendilerinin 1962'den beri burada bulunduklarını, balıkçı barınaklarının imara uygun yapıldığını ancak çevrede imar kanununa aykırı başka yapıların olduğunu belirten İbrahim Buzkan, "Burası belediye encümen kararıyla yapılmış. Kafamızdan yapmadık, bir nizam var. Kıyı kenar çizgisinde kalıyor diye 2,5 metre kat yüksekliğinde yapılmış. Biz mahkemeye verip dava açmışız. 12 Ekim´e kadar süre verilmiş, mahkeme idareden ve bizden evrakları tamamlamamızı istemiş. Karar çıktıktan sonra yıkacak mısın, yıkmayacak mısın? Vergisini alıyorsun ama sonra ruhsatsız. böyle şey mi olur? Kanun her zaman var, her zaman tecelli eder" dedi. 
Yakında mahkemenin sonuçlanacağını ifade eden Orhan Ergenç de "Yıkım kararı yok, yıkım emrini göstermiyor komiserler. Yıkım emri olmayan yeri keyfice yıkmaya başladılar. Yıkım emri olsa tebligat gelse zaten burayı boşaltırdık. Yıkım kararını durdurmak için açılan davayı kaybedeceklerini bildikleri için keyfi hareketle burayı yıkıyorlar" diye konuştu. 
Barınağını saran üzümleri toplayarak önce polislere ardından da çevredekilere ikram eden Meral Parlar ise şunları kaydetti:
"Son üzümleri dağıtıyorum. Yıkıldıktan sonra bu üzüm bir daha üzüm vermeyecek. 30 senelik üzüm bu. Bir kalemde yıkılıyor. Yıkımın neden yapıldığını bilmiyorum. Bana boşaltın diye ihbar da gelmedi, imza da atmadım. Torunumdan telefon geldi 'Anneanne barakamızı yıkıyorlar. Gel.' diye. Geldim, polisler biber gazları direnemedik. Mahkeme siz haksızsınız deseydi her şeyi toplayıp boynumuz kıldan ince diyecektik. Belediye bize bir yığın adam göndermiş, yardım ediyor. Sorduğumuzda belediye başkanı 'Karar benden çıkmıyor, kaymakamlıktan' diyor." (DHA) 
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-09-25 14:52:07

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