Mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular

DHA

Mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular


Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi için itfaiyeye haber verildi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, kediyi bir süre çıkaramayınca çalışmalara destek veren Nesrin Güven Kuzu da aracın ön tampon ızgarasına ellerini sokarak hayvanı çıkardı.
Olay, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. İlker Sivrikaya´ya ait otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Aracı çalıştıracağı sırada kedinin sesini duyan Sivrikaya ve yanında çalışan Nesrin Güven Kuzu, motor kısmına girdiğini belirledikleri kediyi çıkarmaya çalıştı. Sivrikaya ve Kuzu, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi girdiği alandan çıkarmanın güç olacağını belirterek çalışma başlattı. Bu sırada itfaiye erlerinin yanına gelen Kuzu, aracın ön tamponuna koyduğu yiyecek ile kediyi ön tarafa yaklaştırmayı başardı. Kediyi ızgaradan ellerini sokarak yakalayan kadın, itfaiye erleri ve araç sahibinin plastik parçayı açması ile hayvanı kurtardı. Nesrin Güven Kuzu, büyük sevinç yaşarken "Kedimizi kurtardık. O da bir can. Mutluyuz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-09-26 10:21:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına ...
Son üzümleri, yıkım için gelen polislere dağıttı
YEREL HABERLER Son üzümleri, yıkım için gelen polislere dağıttı
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
LÖSEV'in "Mutlu Et" kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER LÖSEV'in "Mutlu Et" kampanyası sürüyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran, Zonguldak'ta tersane ve acente yetkilileriyle buluştu
YEREL HABERLER İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran, Zonguldak'ta ...
Zonguldak'ta yumurtlayamayan muhabbet kuşu ameliyat edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yumurtlayamayan muhabbet kuşu ameliyat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.