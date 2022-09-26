Mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular



Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi için itfaiyeye haber verildi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, kediyi bir süre çıkaramayınca çalışmalara destek veren Nesrin Güven Kuzu da aracın ön tampon ızgarasına ellerini sokarak hayvanı çıkardı.

Olay, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. İlker Sivrikaya´ya ait otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Aracı çalıştıracağı sırada kedinin sesini duyan Sivrikaya ve yanında çalışan Nesrin Güven Kuzu, motor kısmına girdiğini belirledikleri kediyi çıkarmaya çalıştı. Sivrikaya ve Kuzu, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi girdiği alandan çıkarmanın güç olacağını belirterek çalışma başlattı. Bu sırada itfaiye erlerinin yanına gelen Kuzu, aracın ön tamponuna koyduğu yiyecek ile kediyi ön tarafa yaklaştırmayı başardı. Kediyi ızgaradan ellerini sokarak yakalayan kadın, itfaiye erleri ve araç sahibinin plastik parçayı açması ile hayvanı kurtardı. Nesrin Güven Kuzu, büyük sevinç yaşarken "Kedimizi kurtardık. O da bir can. Mutluyuz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-09-26 10:21:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.