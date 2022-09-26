Konsomatrislerin kavgasını ayırmaya çalışan müzikhol sahibi hayatını kaybetti



Ali Sencer ARSLAN, Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde bir müzikholde konsomatrislerin kavgasını ayırmaya çalışan işyeri sahibi Cafer Sesver (64) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kavga eden E.K. ve Y.Y isimli konsomatrisler gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi´nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan konsomatris E.K. ve iş arkadaşı Y.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iş yeri sahibi Cafer Sesver, konsomatrisleri ayırmak için aralarına girdi. Büyüyen olay çevredeki esnafın da yardımıyla sakinleştirilmeye çalışılırken işyeri sahibi Cafer Sesver fenalaşarak yere yığıldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Sesver´in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alınan Sesver, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cafer Sesver´in iki oğlu ve eşinin ifadelerinde Sesver´in kalp hastası olduğunun bilindiği ve yakın zamanda ameliyat olduğunu belirterek, iki kadından da şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, E.K. ve Y.Y.'yi `taksirle öldürme, kasten yaralama, hakaret ve tehdit´ suçlarıyla gözaltına aldı. Y.Y. ifadesinde, E.K.´nın sataşarak kavgayı başlattığını, yere yatırıp saçlarından çektiği sırada işyeri sahibi Cafer Sesver´in de kendisini darbettiğini ancak fenalaşınca Sesver´e yardım ettiğini söyledi. E.K. ise Cafer Sesver ile işyerinin dışında oturdukları sırada Y.Y.´nin yanlarına gelerek küfür edip kavgayı başlattığını belirtti. Sesver´in de kavgayı ayırmak için araya girdiğini kaydetti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ

2022-09-26 18:46:53



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