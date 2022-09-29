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CHP´li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

DHA

CHP´li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta 22´nci Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi´ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, " Sata sata satmayı bir itibar zannedip, verimlilik vesaire onları anlatıp anlatıp kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez " dedi.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'nin ev sahipliğinde 22´nci Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) düzenlendi. Çeşitli atölye ve panellerle 30 Eylül´e kadar sürecek kongrede maden makinesi ve makine parçaları üreten birçok firma tanıtım masası kurdu. Kongrenin açılış konuşmalarında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, emeğin başkenti Zonguldak´ta olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu kongre uzun yıllardır ulusal olarak başlayıp uluslararası boyuta taşınıp sonunda da sorunlara, yaralara merhem olacak noktaya getirilmiş ve bu konuda çok emek vermiştir. Türk madenciliğinin, Türkiye´nin geleceğinin planlanması, madenlerin maksimum noktada değerlendirilmesi, Türk ekonomisine, çağdaşlığına, teknoloji ve bilimine katkı sağlaması açısından çok önemli. Bu birikimi önce insan diyerek teknoloji ve inovasyonun günümüzde ulaştığı düzeyle birlikte değerlendirerek madencilik faaliyetlerinde sıfır kaza, en az çevreye zarara ulaşabilmek mümkün. Doğru planlanıp yönetildiğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda da büyük bir işlevsel görev görecek" dedi.
`MİLLET İTTİFAKI TAŞ KÖMÜRÜNÜ KALKINDIRACAK´
Dünyanın en zor mesleklerinden birinin madencilik olduğunu belirten Akın, "Madencilikte en riskli ve en ağır koşullarda olduğunun farkındayız. Tek başına baktığımız zaman Zonguldak havzası diğer madencilik faaliyetlerinin toplamından daha fazla iş gücü ve yatırımı kapsıyor. Madenciliğin gelişmesinde katkı sunan ancak bugün üvey evlat muamelesi gören taş kömürünün şehri maalesef AK Parti iktidarında bu noktaya geldi. Çok yakın takip ediyoruz. Net olarak söyleyeyim; millet masasında, Millet İttifakımızda diğer arkadaşlarla çalışma içindeyiz. Zonguldak´ta taş kömürünü kalkındırmak, hak ettiği noktaya çıkarmak ve geleceğimize taşımak için mücadeleye kararlıyız" diye konuştu.
`HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN´
"Her şeyi satan, satmayı da bir iş yapmış gibi anlatan AK Parti iktidarına bir çift sözümüz var" diyen Akın, şöyle devam etti:
"Sata sata satmayı bir itibar zannedip, verimlilik vesaire onları anlatıp anlatıp kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez. Bir taraftan har vurup harman savuracaksınız, bir taraftan filolar halinde ışıklar açıp her türlü israfın sonuna kadar gideceksiniz, bir taraftan da vatandaşa tavsiye vereceksiniz. Ülkeyi yönetenlerin hem millete hem de söyledikleri insanlara örnek olup kendilerinden başlamaları gerekir. İkide bir vatandaşa 'Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz' demek yerine kemerleri kendileri sıkması lazım ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını rica ediyoruz. Türkiye´nin savrulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Önce insan, sonra çevre ve sonra maden ilkesiyle enerji ve madencilik, Millet İttifakı´nın iktidarında çağ atlayacak. Ranta, yanlış enerji politikalarına izin vermeyeceğiz. Bize göre en önemlisi iktidarımızda stratejik madenler kamu eliyle işletilecek. Ekonomik ve çevresel bir kömür madenciliği sektörü için sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla yapıcı iş birliklerinde bulunacağız. Kamunun elini güçlendirip söz konusu tarafların doğrudan katılımını sağlayıp güçlü bir yönetimi ortaya koyacağız. İktidarımızda, AK Parti döneminde mesleki odaların elinden alınan mesleki denetleme yetkilerini yeniden odalara iade edeceğiz. Sivil toplum örgütleri demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Korkmaya gerek yok. Tam tersine faydalanıp yararlanıp istişare oluşturmak lazım. Birlikte hareket etmek, çok seslilikten korkmadan yol yürümek lazım. İnşallah Türkiye´yi aydınlık günlere birlikte çıkaracağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-09-29 15:48:21

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