Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü öldü 

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Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta, tünel girişindeki duvara çarpan otomobil ikiye katlanırken aracın sürücüsü Muhammet Çakmakçı (36) yaşamını yitirdi. Polisin görüştüğü araç kiralama şirketinin görevlileri, otomobilin son hızının 135 kilometre olduğunu bildirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı´ndaki tünelde meydana geldi. Muhammet Çakmakçı idaresindeki 67 EC 545 plakalı otomobil tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpma nedeniyle ikiye katlanan otomobil, tünel girişinin yanında bulunan evin önüne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibi sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri incelemede bulunurken, kiralama şirketinin kayıtlarına göre otomobilin son kaydedilen hızının 135 kilometre olduğu belirtildi. Çakmakçı´nın cansız bedeni AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Otomobilin önüne düştüğü evin sahibi Yaşar Bayraktar, "Frene basınca direksiyon hakimiyetini sağlayamadı, önce duvara vurdu sonra evin önüne düştü. Ben de evin içindeydim arabayla göz göze geldim" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK

2022-10-02 13:26:26



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