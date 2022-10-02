Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü öldü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü öldü 

DHA

Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü öldü 


Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta, tünel girişindeki duvara çarpan otomobil ikiye katlanırken aracın sürücüsü Muhammet Çakmakçı (36) yaşamını yitirdi. Polisin görüştüğü araç kiralama şirketinin görevlileri, otomobilin son hızının 135 kilometre olduğunu bildirdi.  
Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı´ndaki tünelde meydana geldi. Muhammet Çakmakçı idaresindeki 67 EC 545 plakalı otomobil tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpma nedeniyle ikiye katlanan otomobil, tünel girişinin yanında bulunan evin önüne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibi sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri incelemede bulunurken, kiralama şirketinin kayıtlarına göre otomobilin son kaydedilen hızının 135 kilometre olduğu belirtildi. Çakmakçı´nın cansız bedeni AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.  
Otomobilin önüne düştüğü evin sahibi Yaşar Bayraktar, "Frene basınca direksiyon hakimiyetini sağlayamadı, önce duvara vurdu sonra evin önüne düştü. Ben de evin içindeydim arabayla göz göze geldim" dedi. (DHA) 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK
2022-10-02 13:26:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen ...
Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen faaliyete geçemeyecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen ...
Kız çocuğuna istismar sanığına 8 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Kız çocuğuna istismar sanığına 8 yıla kadar hapis ...
Ereğli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Ereğli'den kısa kısa
Telefonda öldürülen arkadaşını tanımadığını söyleyen sanığa, müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Telefonda öldürülen arkadaşını tanımadığını söyleyen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.