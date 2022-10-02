Yangın söndürme tüpünü sıkıp yılanı yakaladılar 

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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, bir mağazanın kepenginin arasına giren yılan panik yarattı. İtfaiye, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı.

Öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi´ndeki kişisel bakım ürünleri satan bir mağazanın kepenginin arasına giren yılanı gören çalışanlar, büyük panik yaşadı. Mağaza çalışanları önlem alarak giriş kapılarını kapattı. Çalışanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı. 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından götürülürken, doğaya salınacağı belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2022-10-02 17:13:24



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