Bıçakla saldırgan kendisini de yaraladı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, kavga ettiği Yunus Emre Ç.´yi (18) bıçaklayan Veysel K.(19), kendi elini de kesti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel K. ve Yunus Emre Ç. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Veysel K. belinden çıkarttığı bıçakla Yunus Emre Ç.´yi karın bölgesinden bıçakladı. Bu sırada Veysel K. kendi elini de kesti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanende tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-03 21:04:14



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