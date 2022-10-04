TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz  

DHA

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz  


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Karadeniz'de bulunan doğal gazın karaya çıkış noktası olan Filyos Limanı'nda yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, borularda son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sadece 1 boru değil; 3 boru çekilecek; 1'i kablolar, 1'i glikol, 1'i de gaz hattımız için. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz" dedi.
TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki, Çaycuma'nın Filyos Limanı bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Filyos'un, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya çıkış noktası olduğunu belirten Tiryaki, "Çalışmalar, son sürat devam ediyor, programlarımız çerçevesinde devam etmekte. Gazımızın 2023 yılının ilk çeyreğinde gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda deniz tabanında ve karada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte" dedi. 
'GEMİ, ÇOK ÖNEMLİ AŞAMAYI YERİNE GETİRECEK'
Doğal gaz kuyuları ile karadaki operasyon merkezi arasında kordon boyu hattı olarak ifade edilen 'umbilical' sistemleri derin denizde serecek 'Seven Arctic' gemisinin çok yakında çalışmaya başlayacağını kaydeden Tiryaki, "Gemi, çok önemli bir aşamayı yerine getirmiş olacak. Denizin tabanındaki kuyular ile karaya ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekecek. Bu aslında 16 santim çapında büyük bir kablo. Bu kablonun içerisinde 4 tane elektrik kablosu, yedekleri ile beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatlar, fiber optik kablolar geçmekte. Esasen bu elektrik kablosu ile altta bulunan vanaların ve elektrik ile çalışan sistemlerin beslemesi burada yapılacak. Hidrolik hatlar; genel kuyu emniyeti için kullandığımız vanaların, valflerin açılmasını sağlayacak kimyasal hatlar ve boru içerisinde oluşabilecek korozyon konusunda bizlere faydalı olacak. Fiber optik kablolar ise önümüzdeki dönem haberleşmeyi ve bütün uzaktan kumanda otomasyon sistemini kontrol edecek. Çok komplike bir sistem. Bu sistemin devreye alınmasında en önemli aşama; bu 'umbilical'lerin çekilmesidir" diye konuştu.
Doğal gazı karaya taşıyacak boru hattı ile ilgili de bilgi aktaran Tiryaki, "Sadece 1 boru değil; 3 boru çekilecek; 1'i kablolar, 1'i glikol, 1'i de gaz hattımız için. Borular, program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz" dedi.
YÜKSEKOKULA 55 ÖĞRENCİ ALINDI 
Doğal gazı karaya ulaştırmak için hem liman sahasında hem de denizde devam eden çalışmaların yanı sıra TPAO olarak sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirdiklerini anlatan Tiryaki, "Bülent Ecevit Üniversitesi adı altında Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nun açılması ve bu sene buraya ilk defa 55 öğrenci aldık. Bunlar gerekli eğitimini tamamladıktan sonra kendi ihtiyaçlarımızda büyük bir çoğunluğunu kullanacağız. Özellikle burada yetişecek kalifiye personel, bizim için son derece önemli. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman kente büyük bir değer katacak proje. İnşallah her şey önümüzdeki dönem sağlıklı ve hayırlı olur" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-10-04 09:54:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor
Bıçakla saldırgan kendisini de yaraladı
YEREL HABERLER Bıçakla saldırgan kendisini de yaraladı
Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kozlu'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kozlu'da jandarmadan Dünya Çocuk Günü etkinliği
Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi bu hafta göreve başlayacak
YEREL HABERLER Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin: Takvimden herhangi bir ...
Yangın söndürme tüpünü sıkıp yılanı yakaladılar 
YEREL HABERLER Yangın söndürme tüpünü sıkıp yılanı yakaladılar 
Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü öldü 
YEREL HABERLER Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücüsü ...
Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen ...
Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen faaliyete geçemeyecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.