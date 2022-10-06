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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga ettiği kardeşini bıçakladı

DHA

Kavga ettiği kardeşini bıçakladı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Fevzi A. (34) kavga ettiği kardeşi Nurullah A.´yı (30) boğazından ve bacağından bıçakladı. Yaralanan Nurullah A. hastanede tedavi altına alındı.
Olay saat 21.30 sıralarında Kepez Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Fevzi A. ile kardeşi Nurullah A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fevzi A. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Nurullah A.´yı boğazından ve bacağından yaraladı. Gürültüyü duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı Nurullah A. için sağlık ekiplerinden destek istedi. Nurullah A. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurullah A.´nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Fevzi A. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-10-06 22:53:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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