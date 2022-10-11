Dalgıçlar için batırılan uçak enkazı balıkçıların ağına takıldı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında dalgıçlar için denize batırılan hurda uçak parçaları takıldı. Balıkçı Atilla Gümrükçü, "Ağlarımız mahvoldu. Yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var" dedi.

Trabzon'dan palamut avlamak için Ereğli´ye gelen 3 gırgır, Düzce´nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında ağ attı. Bir süre sonra ağı toplayan tekne tayfası, ağda balık yerine uçak enkazı ile karşılaştı. Yapılan araştırmada ise uçağın 2009 yılında sualtı spor tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu belirlendi. Uçak enkazı ile birlikte Ereğli Bozahane Limanı'na gelen teknenin tayfası, ağlardaki uçak parçalarını temizledi.

'YAKLAŞIK 4-5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, "Düzce´nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attık. Ancak ağa dalgıçlar için denize atılan hurda uçağın enkazı takıldı. Ağlarımız mahvoldu. Yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-11 21:43:50



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