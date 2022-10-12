Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı, savcı 20 yıla kadar hapis istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı, savcı 20 yıla kadar hapis istedi

DHA

Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı, savcı 20 yıla kadar hapis istedi


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde iş insanı Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ercan İ. (44) ile oğulları Demircan İ. (22) ve Mertcan İ. (18) hakkında eylem ve fikir birliği için hareket ettikleri gerekçesiyle 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi. Tetiği çektiği belirlenen Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyi için "Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor" dedi.
İş insanı ve belediye meclis üyesi Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de, kendisine ait iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Birinci, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, olay ile ilgili 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ile tetikçi olduğu ileri sürülen Mertcan İ., 3 Aralık'ta adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlk duruşmada Emircan İ. tahliye edildi, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3 SANIK İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya, Ercan İ. ile oğulları Demircan İ. ve Mertcan İ., SEGBİS ile katıldı, avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Emircan İ.'nin suçla bağı olmadığını belirterek beraatini istedi. Savcı, Ercan, Demircan ve Mertcan İ.'nin ise eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiğini söyleyerek, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Demircan İ., olaydan haberinin olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Murat Birinci ile aralarında husumet olmadığını söyleyen Ercan İ. ise "Oğlumu suça teşvik edecek bir nedenim yoktu. Tanık beyanlarına bakıldığında da oğlum öldürmek istememiş. Kolu ve bacağından yaralamıştır. Bu suçu işlemek için sebebim yok" dedi.
MAHKEME BAŞKANI: BOŞVER ONLARI, SEN KENDİNİ SAVUN
Önceki savunmalarında Murat Birinci'nin kendisine küfretmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyini savunmaya çalışınca mahkeme başkanı, "Boşver onları, sen kendini savun" dedi.
Mertcan İ., savunmasında "Bu suçu işlediğimden abim ile babamın haberi yoktu. Zaten öldürmek için ateş etmedim. Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor. Benim öldürme kastım yoktu. Yaralamak için ateş ettim" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmalara katılmayan Murat Birinci hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-10-12 09:37:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı
(Görüntülü) ZONGULDAK - DALGIÇLAR İÇİN BATIRILAN UÇAK ENKAZI BALIKÇILARIN AĞINA TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK - DALGIÇLAR İÇİN BATIRILAN ...
Dalgıçlar için batırılan uçak enkazı balıkçıların ağına takıldı
YEREL HABERLER Dalgıçlar için batırılan uçak enkazı balıkçıların ...
Zonguldak'ta olumsuz hava şartları palamudun fiyatını yükseltti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta olumsuz hava şartları palamudun fiyatını ...
Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Pusu kurup, yengesini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Pusu kurup, yengesini öldüren sanık için ...
Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
YEREL HABERLER Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam ...
Zonguldak'ta kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.