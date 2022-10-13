Dolandırıcılara inandı, 3 bileziğini bozdurup 52 bin TL'yi verilen hesaba yatırdı



Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Emine Duman, 3 bileziğini bozdurup 52 bin lirayı verilen hesaba yatırdı. Dolandırıcılar, Duman'dan kalan para ve altınlarını da isterken, durumu anlayan halk polise haber verdi. Hesaba yatırılan paranın ise alındığı belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis memuru 'Ömer Sert' olarak tanıtan kişi, Emine Duman ile telefonla görüşüp, adının karıştığı soruşturma kapsamında elinde bulunan altınları bozdurmasını ve parayı verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonda söylenenlere inanan Duman, 3 bileziğini bozdurup bankada verilen hesaba yatırdı. Dolandırıcılar, banka şubesinin önündeki Emine Duman ile kalan altın ve paraları için telefonla konuşmaya devam ederken, durumdan şüphelenenler polise haber verdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Çevredekilerin dolandırıldığı konusunda ikna etmeye çalıştığı Duman, tepki gösterip susmalarını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Emine Duman ile görüşürken, dolandırıcılar telefonu kapattı. Şüphelilerin parayı çektiğinin anlaşılmasıyla Emine Duman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-13 16:03:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.