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Madenciler, Amasra'da ölen 41 işçi için dua etti

DHA

Madenciler, Amasra'da ölen 41 işçi için dua etti


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için dua etti.
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi için Kozlu'da, 08.0016.00 vardiyası öncesinde Kuran-ı Kerim okutuldu. Gece vardiyasından çıkan işçilerle ocağa girecek işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube ile kurum yöneticileri, ocak ağzında toplanıp yaşamını yitiren işçiler için dua etti. Sabah vardiyasındaki işçiler, dua sonrası maden ocağına girerek mesailerine devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-10-21 12:07:31

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