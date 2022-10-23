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Fatih Erbakan: Bunlar kayıkçı kavgası ile 85 milyonu oyalama peşinde

DHA

Fatih Erbakan: Bunlar kayıkçı kavgası ile 85 milyonu oyalama peşinde


Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)-YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın eleştirerek, "Bunlar kendilerine değişik gündemler bulup, kayıkçı kavgası ile Türkiye'nin gündemini işgal edip, 85 milyonu oyalama peşindeler" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, Zonguldak'ta partisinin il kongresine katıldı. Burada konuşan Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Vatandaşın gündemi ekonomik kriz, faturaların ödenmemesi iken; bunlar kendilerine değişik gündemler bulup, kayıkçı kavgası ile Türkiye'nin gündemini işgal edip, 85 milyonu oyalama peşindeler. Kılıçdaroğlu, en son kaçar gibi Amerika'ya gitti. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp, 8 saat ortadan kayboldu. Gizleyecek ne var? Sadece bu da değil; Sayın İmamoğlu da belediye başkanı olur olmaz koşa koşa Londra'daki Chatham House'a gitti. Dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından olan Chatham House, kendisine ödül verdi. Arkasından Türkiye'de, İstanbul kar esareti altındayken İngiltere Büyükelçisi ile gizli bir balık yemeğinde olduğu ortaya çıktı. Nedir bu gizli saklı görüşmelerin gündemi? Bu aziz milletten neyi saklıyorsunuz?" dedi. 
'DIŞ GÜÇLER İLE NEYİN PAZARLIĞI YAPILIYOR?'
İYİ Parti'nin Amerika ziyaretini de eleştiren Erbakan, "Sadece bunlar değil; 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti heyeti, tam da seçim arifesinde Amerika'ya gidiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşüyor. 'Dış politikayı konuştuk, Irak, Suriye meselesini konuştuk' diyorlar. Şimdi sırası mı tam seçimlere giderken? İktidar olursunuz, gider konuşursunuz o ayrı bir şey. Bundan daha da fecaati 8 ay önce Council on Foreign Relations olarak bildiğimiz Amerikan derin devleti, dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşu, Ortadoğu ve Türkiye Politikaları Şefi Steven Cook açıklama yaptı. 'İYİ Parti yetkilileri, bizden randevu talep etti' dedi. 6 masanın seçim öncesi peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor? Dış güçler ile dünya siyonizmi ile neyin pazarlığı yapılıyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor? Bu milletten ne gizleniyor? Bunları sormak bizim de aziz milletimizin de tabii ki en temel hakkıdır. Yeniden Refah Partisi olarak ziyaretlerimizi doğrudan doğruya milletimize yapıyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK
2022-10-23 17:02:14

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