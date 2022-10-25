Kozlu'da 8 madencinin öldüğü kazada TTK yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozlu'da 8 madencinin öldüğü kazada TTK yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

DHA

Kozlu'da 8 madencinin öldüğü kazada TTK yöneticilerinin yargılanmasına başlandı


Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesinde 2013 yılında 8 maden işçisinin hayatını kaybettiği metan gazı püskürmesi 9 yıl sonra dönemin Türkiye Taşkömürü Kurumu yöneticisi olan 6 ismin yargılanmasına başlandı. Kazanın olduğu dönemde Genel Müdür olan Burhan İnan´ın avukatı, yaşanan diğer maden facialarında kurum yöneticilerinin yargılanmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.
Kozlu'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait yüklenici firmanın çalıştığı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, metan gazı püskürmesi sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. O dönem açılan davada TTK yönetiminde yer alan dönemin TTK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dağdelen, TTK Yönetim Kurulu üyeleri Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur'un da aralarında olduğu 28 kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verildi. Yüklenici firma sahibi Şafak Sırrı Demirel 8 yıl 4 ay hapis, TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu 3 yıl 4 hapis cezası aldı. Eroğlu'nun hapis cezası, para cezasına çevrildi. Madenci ailelerinin avukatlarının takipsizlik kararına itirazlarını, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay reddetti. Anayasa Mahkemesi itirazları değerlendirip TTK yöneticilerinin yargılanmasının önünü açtı. TTK yöneticisi 6 isim hakkında `görevi kötüye kullanma, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan dava açıldı.
Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen ilk duruşmada Rıfat Dağdelen, Burhan İnan´ın avukatı ile hayatını kaybeden madencilerin yakınları hazır bulundu. İddianameye karşı söz verilen Rıfat Dağdelen, kaza meydana gelmeden 3 yıl 3 ay önce genel müdürlükten alındığını, 2 yıl önce de emekli olduğunu kazayla ilgisi bulunmadığını belirterek, "Bilirkişinin vermiş olduğu rapor çelişkilerle dolu. Raporda devlet ihale kanununa göre ihale edilmiştir, diyor. Demek ki kanuna uygun ihale yapılmıştır. TTK bir iktisadi devlet teşekkülüdür. TTK bir kit'tir. Bu bir anahtar teslim iştir. Yalnız TTK´de değil uzun seneler TKİ´de çalışıp Soma´da yöneticilik yaptım. Hiçbir yasada 'Devlet işletmeleri özel sektöre iş yaptıramaz' diye madde yok" dedi.
FİRMA HURDA EKİPMANLARI KULLANMIŞ
Taşeron firmanın TTK ekipmanını kullanmasına neden izin verildiği sorulan Dağdelen, "TTK´nin ekipmanını kullanmak söz konusu değildir. Hurdaya ayırdığımız iki tane Çin malı galeri posta makinesi vardı. İşi alan firma 'Ben bunları tamir ettirip kullanabilir miyim?' dedi. Biz de kabul ettik. Bizim hurda makinelerimizi kullanmalarıyla kendilerinden kira aldık. Firma belki ekonomik bulmuştur" cevabını verdi.
`BAŞKA KURUMLARIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HİÇBİR ZAMAN YARGILANMAMIŞTIR´
Kaza genel müdürlüğü döneminde meydana gelen Burhan İnan´ın avukatı, yaşanan diğer kazalarda hiçbir kurumun yöneticisinin yargılanmadığını öne sürerek, kamu vicdanını rahatlatılması için müvekkilinin yargılandığını iddia ederek, beraatini istedi. Avukatlar sanıkların diğer celselerde hazır bulundurulmasını talep ederken mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının talimat duruşmasıyla alındığını bu sebeple hazır bulundurulmalarına gerek olmadığını belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
`9 YIL OLDU BİRİ BİLE İÇERİDE DEĞİL´
Mahkeme çıkışında açıklama yapan hayatını kaybeden Muharrem Yapıcı´nın kız kardeşi Özlem Açıkgöz, "9 yıl oldu hiçbir sanığın biri bile içeride değil. TTK orayı denetlemek zorundaydı. Benim ağabeyim ocağa girdiyse o ocağı denetlemek zorundalardı. Belki ağabeyim ölmeyecekti. Belki o tedbirler alınsaydı hayatta kalacaklardı" dedi.
`DELİLLERE ULAŞMA VE SORU SORMA ÇABALARIMIZI ENGELLEDİLER´
Kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, Anayasa Mahkemesi´nin bozma kararından 4 yıl sonra sanıkların yargılanmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:
"Mahkeme tensip kararı bizlere duyurmadan tüm sanıklar için talimat yazmış, Ankara ve İstanbul illerine. TTK yöneticisi 5 sanık talimatla dinlenmiş. Bizim kanuni delillere ulaşma ve sanıklara soru sorma, delilleri ortaya çıkarma çabalarımızı engellediler. Suçlamanın aslı TTK´nin uzman olmayan bir kuruluşa bu işi verdiği ve o kuruluşun TTK´nin ekipmanını kullandığı yolundaydı bilirkişi tespitleri. Bugün TTK genel müdürü bizzat beyan etti. Bu firmanın ekipmanlarıyla ilgili soru sorduğumuzda `bizim hurdaya çıkmış ekipmanlarımızı tamir ederek kullandılar´ dedi. İş güvenliği uzmanı ataması gerekiyordu firmanın. TTK yönetimi buna sessiz kalmış, atamamışlar, teknik nezaretçinin atanması gerekiyordu sözleşmeye göre. Teknik nezaretçi atamadığı için TTK yönetimi yapı bölümü başkanı Ahmet Aktaşı teknik nezaretçi olarak atamıştı. Bu kusurların hepsi şu an mahkemede bizzat TTK Genel Müdürü tarafından beyan edildi." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK
2022-10-25 15:26:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Zonguldak'ta konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
(Görüntülü)FATİH ERBAKAN BUNLAR KAYIKÇI KAVGASI İLE 85 MİLYONU OYALAMA PEŞİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)FATİH ERBAKAN BUNLAR KAYIKÇI KAVGASI İLE ...
Fatih Erbakan: Bunlar kayıkçı kavgası ile 85 milyonu oyalama peşinde
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Bunlar kayıkçı kavgası ile 85 milyonu ...
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Zonguldak'ta
YEREL HABERLER "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı ...
Batı Karadeniz'de bolca avlanan torik, tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de bolca avlanan torik, tezgahlarda ...
Zonguldak Spor'da hedef Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek
YEREL HABERLER Zonguldak Spor'da hedef Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.