Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü



Yeliz ALAGÖZ/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, lokantada müşteriler arasında çıkan kavgada Serkan K. (39) tarafından bıçaklanan Uğur Kararmış (35) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Çaycuma ilçesi Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. (38), lokantada yan masada oturan Serkan K. ile arkadaşı E.Ç. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K. eline geçirdiği bıçakla Uğur Kararmış'a saldırdı. Kararmış yaralandı, Serkan K. ve arkadaşı E.Ç. kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kararmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Serkan K. ile E.Ç. yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-10-25 16:41:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.