Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)

Yemeği de suyu da altın değerinde!

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde lokantada yemek yerken müşteriler arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Serkan Köse ve Emre Çiçek adliyeye sevk edildi. Köse ile Çiçek, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-10-25 19:45:57



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