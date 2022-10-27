Yarış dronu simülasyon kabini tasarladı, gençlere eğitim veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarış dronu simülasyon kabini tasarladı, gençlere eğitim veriyor

DHA

Yarış dronu simülasyon kabini tasarladı, gençlere eğitim veriyor


Ali Sencer ARSLAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Kozlu Gençlik Merkezi'nde kodlama ve robotik eğitimleri veren Serdar Özada, FPV yarış dronu simülasyon kabininin tasarımlarını yaparak, projesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Projesi onaylanan Özada, simülasyon kabini projesini Kozlu Gençlik Merkezi bünyesinde hayata geçirdi. Ücretsiz eğitim veren Özada, burada dünyada askeri amaçla da kullanılan FPV yarış dronu pilotlarını yetiştireceğini belirtti.
Kozlu Gençlik Merkezi´nde çalışan Serdar Özada, daha önce katıldığı TEKNOFEST bünyesindeki dron yarışlarında, dron pilotlarının yetişmesinin zor olduğunu fark ederek bu soruna çözüm arayışına girdi. Daha sonra FPV yarış dronu simülasyon kabini projesinin tasarımlarını yaparak gerekli izinler ve destek için Gençlik Spor Bakanlığı´na başvurdu. Başvurusu onaylanan ve destek alan Özada, simülasyon kabini projesini Kozlu Gençlik Merkezi bünyesinde hayata geçirdi. Özada, bu proje ile düşük maliyetlerle dünyada askeri amaçla da kullanılan FPV yarış dronu pilotlarını yetiştireceğini belirtti. 9 ile 29 yaş arası gençler ücretsiz eğitim alırken, gençler kabinde ellerindeki kumanda ile ekranda dronu yönlendiriyor.
FVP yarış dronu kabini ile gençleri dünya çapındaki yarışmalara hazırladıklarını ifade eden Özada, şunları söyledi:
"FPV yarış dronu serüveni aslında Avrupa´da çok eskide başlayan Türkiye´de de TEKNOFEST´in gelmesiyle başlayan bir serüven. TEKNOFEST 2018´de ilk kez düzenlenen World Cup Drone yarışması İstanbul´da oldu. Avrupa´da yarış dronu alanında çok fazla çalışma olduğu için bizde ülkemizde yeni başlayan çalışmalara katkı sağlamak istedik. 2018´de gördüğüm atmosferden çok etkilendim. Ukrayna-Rusya savaşında bile FPV kamikaze dronları kullanılmakta. Bu serüvenin önü çok açık. Şu anda teknoloji liderleri, bilişim sistemleri FVP yarışkamizake dronları üzerinde teknoloji geliştirmekte. Bizim amacımız Türkiye adına Zonguldak´ta bu projeyi yaparak FPV yarış dronunda bu işi seven ve yapmak isteyenlere imkan sağlamak. Gençler burada 48 saat boyunca eğitim alıp daha sonra gerçek dronlar ile yarışlara girecekler"
`GENÇLERİMİZE İMKAN YARATMAYI AMAÇLADIK´
Türkiye´de bir yarış dronu pilotunun yetişmesi için yeterli imkan olmadığını fark ettiklerini belirten Özada, "Yarışmalara girdiğimizde şunu fark ettik ki; gerçekten yarış dronu pilotu burada yetişemiyor. Çünkü uçuş yasakları var, dron maliyetleri çok pahalı. Bu imkansızlıklardan dolayı gençlik merkezimizde bu projeyi yaparak gençlerimize imkan yaratmayı amaçladık. Gençlerimiz uçmak istiyor, 'Bu alanda ben de varım' diyor. Türk gençleri o alanlarda olmak istiyor. Bizim amacımız bu alanda fark yaratmak, öncü olmak. Bu simülasyon kabininde gencimiz eğitim alacak ve hiçbir şekilde hava şartlarından etkilenmeyecek, dron düştü mü diye düşünmeyecek. Yasal prosedür olarak izin sıkıntısı olmadan sorunsuz bir şekilde eğitim alarak gençlik merkezi ile yarışmalara girecek" diye konuştu
AMAÇ YARIŞ DRONU PİLOTLARI YETİŞTİRMEK
Projenin en büyük avantajının taşınabilirliği olduğunu söyleyen Özada, şöyle devam etti:
"İlk başta amaçladığımız şey, yarış dünyası haricinde dünyanın hava sahası üzerinde yoğunlaştığı bir teknoloji olmasıdır. Şu anda Rusya´da kamikaze dronlarının çok olduğunu görüyoruz. Kamikaze dronlarının temel prensibi, yarış dronlarının kullanılması. Yarış dronuna bağlanan bir mühimmat oradaki tankı veya hedefi yok etmektedir. Bizim de bu alanda şu an bizde yetişmeyen gerçek anlamdaki dron pilotlarını, Selçuk Bayraktar´ları yetiştirmek"DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-10-27 11:02:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan TTB Başkanına ödül verilmesine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan TTB Başkanına ...
Sanatçı Haluk Levent'ten Ereğli'ye 2 bin yardım kolisi
YEREL HABERLER Sanatçı Haluk Levent'ten Ereğli'ye 2 bin yardım ...
Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 1. etap maçları Zonguldak'ta başladı
YEREL HABERLER Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 1. etap maçları ...
(Görüntülü) LOKANTADAKİ KAVGADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) LOKANTADAKİ KAVGADA BIÇAKLANARAK ...
Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı ...
Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ...
Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Lokantadaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü
(Görüntülü) KOZLU&#039;DA 8 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA TTK YÖNETİCİLERİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOZLU'DA 8 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA ...
Zonguldak'ta Hamsi Festivali hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Hamsi Festivali hazırlıkları başladı
Kozlu'da 8 madencinin öldüğü kazada TTK yöneticilerinin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Kozlu'da 8 madencinin öldüğü kazada TTK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.