Yarış dronu simülasyon kabini tasarladı, gençlere eğitim veriyor



Ali Sencer ARSLAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Kozlu Gençlik Merkezi'nde kodlama ve robotik eğitimleri veren Serdar Özada, FPV yarış dronu simülasyon kabininin tasarımlarını yaparak, projesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Projesi onaylanan Özada, simülasyon kabini projesini Kozlu Gençlik Merkezi bünyesinde hayata geçirdi. Ücretsiz eğitim veren Özada, burada dünyada askeri amaçla da kullanılan FPV yarış dronu pilotlarını yetiştireceğini belirtti.

Kozlu Gençlik Merkezi´nde çalışan Serdar Özada, daha önce katıldığı TEKNOFEST bünyesindeki dron yarışlarında, dron pilotlarının yetişmesinin zor olduğunu fark ederek bu soruna çözüm arayışına girdi. Daha sonra FPV yarış dronu simülasyon kabini projesinin tasarımlarını yaparak gerekli izinler ve destek için Gençlik Spor Bakanlığı´na başvurdu. Başvurusu onaylanan ve destek alan Özada, simülasyon kabini projesini Kozlu Gençlik Merkezi bünyesinde hayata geçirdi. Özada, bu proje ile düşük maliyetlerle dünyada askeri amaçla da kullanılan FPV yarış dronu pilotlarını yetiştireceğini belirtti. 9 ile 29 yaş arası gençler ücretsiz eğitim alırken, gençler kabinde ellerindeki kumanda ile ekranda dronu yönlendiriyor.

FVP yarış dronu kabini ile gençleri dünya çapındaki yarışmalara hazırladıklarını ifade eden Özada, şunları söyledi:

"FPV yarış dronu serüveni aslında Avrupa´da çok eskide başlayan Türkiye´de de TEKNOFEST´in gelmesiyle başlayan bir serüven. TEKNOFEST 2018´de ilk kez düzenlenen World Cup Drone yarışması İstanbul´da oldu. Avrupa´da yarış dronu alanında çok fazla çalışma olduğu için bizde ülkemizde yeni başlayan çalışmalara katkı sağlamak istedik. 2018´de gördüğüm atmosferden çok etkilendim. Ukrayna-Rusya savaşında bile FPV kamikaze dronları kullanılmakta. Bu serüvenin önü çok açık. Şu anda teknoloji liderleri, bilişim sistemleri FVP yarışkamizake dronları üzerinde teknoloji geliştirmekte. Bizim amacımız Türkiye adına Zonguldak´ta bu projeyi yaparak FPV yarış dronunda bu işi seven ve yapmak isteyenlere imkan sağlamak. Gençler burada 48 saat boyunca eğitim alıp daha sonra gerçek dronlar ile yarışlara girecekler"

`GENÇLERİMİZE İMKAN YARATMAYI AMAÇLADIK´

Türkiye´de bir yarış dronu pilotunun yetişmesi için yeterli imkan olmadığını fark ettiklerini belirten Özada, "Yarışmalara girdiğimizde şunu fark ettik ki; gerçekten yarış dronu pilotu burada yetişemiyor. Çünkü uçuş yasakları var, dron maliyetleri çok pahalı. Bu imkansızlıklardan dolayı gençlik merkezimizde bu projeyi yaparak gençlerimize imkan yaratmayı amaçladık. Gençlerimiz uçmak istiyor, 'Bu alanda ben de varım' diyor. Türk gençleri o alanlarda olmak istiyor. Bizim amacımız bu alanda fark yaratmak, öncü olmak. Bu simülasyon kabininde gencimiz eğitim alacak ve hiçbir şekilde hava şartlarından etkilenmeyecek, dron düştü mü diye düşünmeyecek. Yasal prosedür olarak izin sıkıntısı olmadan sorunsuz bir şekilde eğitim alarak gençlik merkezi ile yarışmalara girecek" diye konuştu

AMAÇ YARIŞ DRONU PİLOTLARI YETİŞTİRMEK

Projenin en büyük avantajının taşınabilirliği olduğunu söyleyen Özada, şöyle devam etti:

"İlk başta amaçladığımız şey, yarış dünyası haricinde dünyanın hava sahası üzerinde yoğunlaştığı bir teknoloji olmasıdır. Şu anda Rusya´da kamikaze dronlarının çok olduğunu görüyoruz. Kamikaze dronlarının temel prensibi, yarış dronlarının kullanılması. Yarış dronuna bağlanan bir mühimmat oradaki tankı veya hedefi yok etmektedir. Bizim de bu alanda şu an bizde yetişmeyen gerçek anlamdaki dron pilotlarını, Selçuk Bayraktar´ları yetiştirmek"DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-10-27 11:02:19



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