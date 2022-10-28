Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonundaki molozun bir bölümü boşalmayınca damperdeki yükü kontrol etmek isteyen Adil Yücedağ (47), arka kapağın aniden kapanması sonucu başı sıkışarak yaşamını yitirdi.

Korubaşı Mahallesi'ndeki boş araziye öğle saatlerinde moloz getiren Adil Yücedağ, kamyonun damperini kaldırdı. Ancak molozun bir bölümü boşalmayınca yakındaki iş makinesi operatörü Ali Haydar S.´den (33) yardım istedi. Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ´ın başı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi.

Olayın ardından fenalaşan iş makinesi operatörü Ali Haydar S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-28 14:37:54



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