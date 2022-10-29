Zonguldak'ta 450 şehit madenci yakınının sorunu çözülecek  



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, maden şehitleri yakınlarının kamuda istihdamında süre sınırlamasının kaldırılmasıyla, 450'ye yakın mağdur ailenin sorunlarının giderileceğini söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´ne bağlı maden ocağında 14 Ekim´de meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi. Maden şehitlerinin yakınlarının kamuda istihdamında süre sınırlaması içeren kanunda değişiklik yapılarak süre sınırını kaldırmayı amaçlayan AK Partili vekillerin önerisiyle Meclis gündemine gelen teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu´nda kabul edildi. Daha önce 2003 ile 2014 yıllarında ölen madencilerin aileleri için sağlanan destekten, 2003 öncesi ve 2014 sonrası ölen madencilerin aileleri de yararlanacak.

`HER AİLEDEN BİR KİŞİ YARARLANACAK´

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, teklifin yasalaşması ile mağdur olan ailelerin artık olmayacağını ve haktan yararlanacağını söyledi. Amasra´daki facianın ardından bakanlarla bir araya geldiğini ve daha önce çıkan yasanın 2003-2014 tarihleri arasını kapsadığını ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu tarih aralığının kaldırılmadığı sürece hiçbir mağduriyetin giderilemeyeceğini kendilerine söyledim. Zonguldak´ta mağdur olan aile sayısının 450 gibi bir sayı olduğunu ifade ettim. Bakanımız ilk çıkacak torba yasaya kararı ekleyeceklerini söyledi. Bakanımız birkaç gün sonra bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Biz de meclisteydik. Karar şu anda plan ve bütçe komisyonundan geçti. Tüm zamanları kapsayacak şekilde geriye dönük tüm maden şehitleri ailelerinden her aileden bir kişi bu haktan yararlanacak. Bu bağlamda yasanın çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'ım inşallah bir daha bize böyle kazaları göstermez." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-29 09:52:45



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