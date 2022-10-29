Zonguldak'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler iş kıyafetleriyle yürüdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, maden işçileri iş kıyafetleriyle yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde tören yapıldı. Törene, okullar ve kurumlardan gelenlerin yanı sıra AFAD personeli de koruyucu giysileriyle katıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, törende iş kıyafetleriyle yürüdü. Protokolü selamladıktan sonra bölge halkının izlediği alandan geçen maden işçilerini, vatandaşlar alkışlarla destekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-10-29 13:16:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.