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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'madenci bareti' ile yürüdüler

DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'madenci bareti' ile yürüdüler


Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ereğli'deki 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde protokol üyeleri; Amasra´daki maden faciasında yaşamını yitirenler anısına madenci baretiyle yürüdü.
Ereğli´de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile yüzlerce vatandaşın katılımıyla `Cumhuriyet Yürüyüşü´ düzenlendi. Bağlık mevkisinden başlayan yürüyüş kent merkezinde sona erdi. Protokol üyeleri, Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciyi anmak için baret giyerek kortejde yürüdü. Cumhuriyet için yürüdüklerini ifade eden Başkan Posbıyık, hayatını kaybeden madenciler için rahmet diledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-10-29 21:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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