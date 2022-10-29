29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'madenci bareti' ile yürüdüler

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ereğli'deki 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde protokol üyeleri; Amasra´daki maden faciasında yaşamını yitirenler anısına madenci baretiyle yürüdü.

Ereğli´de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile yüzlerce vatandaşın katılımıyla `Cumhuriyet Yürüyüşü´ düzenlendi. Bağlık mevkisinden başlayan yürüyüş kent merkezinde sona erdi. Protokol üyeleri, Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciyi anmak için baret giyerek kortejde yürüdü. Cumhuriyet için yürüdüklerini ifade eden Başkan Posbıyık, hayatını kaybeden madenciler için rahmet diledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-10-29 21:51:11



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