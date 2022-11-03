Madenci heykeli, 'madenciye saygıdan' yenilenmiş



Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesindeki madenci heykeli boyanınca tepkiler oluştu. Çizmesi önce sarıya ardından tekrar boyanarak siyah renge çevrilen heykel ile ilgili Kozlu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, heykelin zaman içerisinde hasar gördüğünü ve bakım yapmak istediklerini belirterek, "Madenciye olan saygımızdan heykelimizi yeniledik" dedi.

Kozlu ilçesinde, 1991 yılında düzenlenen `Büyük Madenci Yürüyüşü´nün anısına bir madenci heykeli yapıldı. Zaman içerisinde deforme olduğu belirtilen heykel bir süre önce bakımdan geçti. Heykelin orijinali bronz rengindeyken restorasyon çalışmasının ardından heykelin bareti ve çizmeleri sarıya, pantolon ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyandı. Heykelin boyandığı hali ise tepkilere neden oldu. Heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösterilen ve heykelde imzası bulunan heykeltıraş Metin Yurdanur "Kozlu´da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan müdahale ile 5846 sayılı Telif Hakları Kanununa göre eser sahibi olarak haklarım çiğnenmiştir. Bilgim, iznim ve onayım olmadan yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini hem kendi adıma hem de canlarını maden ocaklarında yitiren binlerce maden işçisi adına diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz ise 30 yıllık heykelin doğa şartlarıyla zarar gördüğünü ve ihya etmek istediklerini söyleyerek, "80 yıldır madencinin giydiği kıyafet, mavi pantolon ceket, üzerinde sarı bareti olur. Bu şekilde yeniden ihya ettik. Madenciye olan saygımızdan, Kozlu´muzun simgesi olan heykelimizi yeniledik" dedi.

Eleştirilerin art niyetli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kıyafetler aslına uygun olarak yapıldı. Bu eleştirileri tamamen haksız, maksatlı buluyorum. Art niyetle yapılan eleştirileri kınıyorum. Yoksa biz vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Herkes bunun farkına vardı. Burada bir madenci heykeli varmış diyerek insanlar gördüğünü söylüyor. Madenciye saygısızlık yaptığımız, itibarsızlaştırdığımız gibi eleştirileri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaptığımız işten biz de, vatandaşlarımız da mutlu" diye konuştu. Yılmaz, heykelin çizmelerinin sehven sarı yapıldığını, eleştirilerin ardından tekrar siyaha boyandığını söyledi.

'BEYAZ OLMASI LAZIMDI'

Emekli maden işçisi Ahmet Ali Doğancı (48), "Heykel güzel ama rengi beyaz olması lazımdı. Çünkü TTK´nin giydiği elbiseler beyaz. Eskiden siyahtı ama şimdi beyaz giyiliyor. Ocakta bir şeyler olduğu zaman gözüksün diye. Ben de çalıştım, biz hep beyaz giydik. Emekli oldum. Heykelin giysisinin beyaz olması lazımdı. Mavi olmamış" diye konuştu.

Çalışmanın ardından heykelin daha görünür olduğunu belirten Eren Çetin (18), "Eskiden gözükmüyordu, normalde siyahken. Boyanması iyi olmuş ama daha farklı bir renk olurdu. Ben maden işçileri beyaz giyiyor diye biliyordum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK

2022-11-03 20:02:31



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