Madenci heykeli, 'madenciye saygıdan' yenilenmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci heykeli, 'madenciye saygıdan' yenilenmiş

DHA

Madenci heykeli, 'madenciye saygıdan' yenilenmiş


Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesindeki madenci heykeli boyanınca tepkiler oluştu. Çizmesi önce sarıya ardından tekrar boyanarak siyah renge çevrilen heykel ile ilgili Kozlu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, heykelin zaman içerisinde hasar gördüğünü ve bakım yapmak istediklerini belirterek, "Madenciye olan saygımızdan heykelimizi yeniledik" dedi.
Kozlu ilçesinde, 1991 yılında düzenlenen `Büyük Madenci Yürüyüşü´nün anısına bir madenci heykeli yapıldı. Zaman içerisinde deforme olduğu belirtilen heykel bir süre önce bakımdan geçti. Heykelin orijinali bronz rengindeyken restorasyon çalışmasının ardından heykelin bareti ve çizmeleri sarıya, pantolon ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyandı. Heykelin boyandığı hali ise tepkilere neden oldu. Heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.
Sosyal medya hesabından duruma tepki gösterilen ve heykelde imzası bulunan heykeltıraş Metin Yurdanur "Kozlu´da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan müdahale ile 5846 sayılı Telif Hakları Kanununa göre eser sahibi olarak haklarım çiğnenmiştir. Bilgim, iznim ve onayım olmadan yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini hem kendi adıma hem de canlarını maden ocaklarında yitiren binlerce maden işçisi adına diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz ise 30 yıllık heykelin doğa şartlarıyla zarar gördüğünü ve ihya etmek istediklerini söyleyerek, "80 yıldır madencinin giydiği kıyafet, mavi pantolon ceket, üzerinde sarı bareti olur. Bu şekilde yeniden ihya ettik. Madenciye olan saygımızdan, Kozlu´muzun simgesi olan heykelimizi yeniledik" dedi.
Eleştirilerin art niyetli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kıyafetler aslına uygun olarak yapıldı. Bu eleştirileri tamamen haksız, maksatlı buluyorum. Art niyetle yapılan eleştirileri kınıyorum. Yoksa biz vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Herkes bunun farkına vardı. Burada bir madenci heykeli varmış diyerek insanlar gördüğünü söylüyor. Madenciye saygısızlık yaptığımız, itibarsızlaştırdığımız gibi eleştirileri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaptığımız işten biz de, vatandaşlarımız da mutlu" diye konuştu. Yılmaz, heykelin çizmelerinin sehven sarı yapıldığını, eleştirilerin ardından tekrar siyaha boyandığını söyledi.
'BEYAZ OLMASI LAZIMDI'
Emekli maden işçisi Ahmet Ali Doğancı (48), "Heykel güzel ama rengi beyaz olması lazımdı. Çünkü TTK´nin giydiği elbiseler beyaz. Eskiden siyahtı ama şimdi beyaz giyiliyor. Ocakta bir şeyler olduğu zaman gözüksün diye. Ben de çalıştım, biz hep beyaz giydik. Emekli oldum. Heykelin giysisinin beyaz olması lazımdı. Mavi olmamış" diye konuştu.
Çalışmanın ardından heykelin daha görünür olduğunu belirten Eren Çetin (18), "Eskiden gözükmüyordu, normalde siyahken. Boyanması iyi olmuş ama daha farklı bir renk olurdu. Ben maden işçileri beyaz giyiyor diye biliyordum" dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK
2022-11-03 20:02:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahkeme başkanından, 'Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz' tepkisi
YEREL HABERLER Mahkeme başkanından, 'Ortada bir cenaze var, siz hala ...
Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığın yargılanmasına ...
Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı ...
Kozlu Belediye Başkanvekili Yılmaz'dan "madenci heykeli"nin boyanmasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kozlu Belediye Başkanvekili Yılmaz'dan "madenci ...
(Görüntülü) GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA ...
Zonguldak'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Zonguldak'tan kısa kısa
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçüğe ilişkin yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçüğe ...
(Görüntülü) 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ KAÇAK OCAĞIN SAHİBİNE İNDİRİMLE 6 YIL 8 AY HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ KAÇAK OCAĞIN SAHİBİNE ...
2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimle 6 yıl 8 ay hapis  
YEREL HABERLER 2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimle 6 ...
İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor
YEREL HABERLER İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma ...
TPAO, petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım "ZEKİ"yi hayata geçirecek
YEREL HABERLER TPAO, petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.