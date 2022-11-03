Zonguldak'ta 118 öğrenci yemekten zehirlendi



Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, okullarında verilen yemekten yiyen 118 öğrenci, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 118 öğrencinin hastanede tedaviye alındığını, 16´sının yatarak tedavi gördüğünü söyledi.

Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okullarında dağıtılan yemekten yiyen öğrenciler, evlerine gittiklerinde rahatsızlıklar hissederek aileleri tarafından hastaneye götürüldü. 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken hem yemek fabrikasının mutfağından hem de okullarda günlük örnek olarak saklanan yemekten numune alınarak test için Bolu´da bulunan laboratuvara gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çaycuma´da yaklaşık 5 bin 230 öğrenciye taşımalı eğitim kapsamında yemek hizmeti verildiğini açıklayan Aldoğan, "Şu an itibariyle 118 öğrencimizin mide bulantısı ve kusma belirtileriyle hastaneye müracaat ettiğini öğrendik. 16 öğrencimize yatış verildi. Kontrol amaçlı tolere edemeyeceğini düşündükleri öğrenciler olduğunu söyledi başhekim yardımcımız. Diğer öğrencilerimizin bir kısmına da serum takıldı. Böyle gıda zehirlenmesi gibi bir durum olduğunda yedikten en geç 5-6 saat itibariyle baktığımızda Allah´a şükür sayı inşallah artmaz. Bir saat içinde sayı netleşir. Şükür, çok ciddi bir durum yok. Yemekten alınan numune İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bolu´ya gönderildi. Sonucuna göre gerekli işlem yapılacak. Şu anki ihtimal menüde patatesli tavuk, makarna, salata olduğu söylendiği için tavuk üzerinde duruluyor ama kesin bir yorum yapmak istemiyorum. Bütün velilerimize geçmiş olsun, yavrularımız bizim gözbebeğimiz" dedi.

Çocuğunun Cumhuriyet Ortaokulu´na gittiğini belirten Özkan Öncü, "Eve geldiğinde mide bulantısı ve kusmayla karşılaştık. Diğer veli arkadaşlarla haberleşip hastaneye geldik" dedi.

6´ncı sınıf öğrencisi Defne Öncü, "Midem çok bulandı, halsizdim. Serumdan sonra kendimi topladım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-03 23:00:49



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