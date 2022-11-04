Zonguldak'ta 148 öğrenci yemekten zehirlendi (2)

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SAYI 148'E YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 148'e yükseldi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-03 23:49:16



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