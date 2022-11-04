Zonguldak'ta 148 öğrenci yemekten zehirlendi (3)

Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

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127 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastanede tedavi gören 148 öğrenciden 127'si taburcu edilirken, yatışı yapılan öğrenci sayısı ise 21'e yükseldi. 21 öğrencinin sabaha kadar gözlem altında tutulacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-04 00:07:35



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