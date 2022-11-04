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Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

DHA

Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, taşımalı eğitim verilen okulda öğle yemeği yiyen 164 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çaycuma'da gece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gösteren öğrenciler, hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 164 öğrenci, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 142 öğrenci, taburcu edilirken, 22'sinin tedavisi sürüyor. Taşımalı eğitim verilen okulda eğitim gören öğrencilerin dün öğle saatlerinde tavuk, makarna ve salata yedikleri öğrenildi. Yemeklerden alınan numuneler ise Bolu'daki laboratuvara gönderildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-11-04 10:15:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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