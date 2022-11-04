Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (2)

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183 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrencinin hastanede tedavi gördüğü, 172'sinin taburcu edildiği öğrenildi. 9 öğrencinin gün içinde taburcu olacağı, 2'sinin ise bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-04 15:13:50



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