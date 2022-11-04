Zonguldak'ta 183 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu (3)

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TÜM ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 183 öğrencinin tamamı taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-04 16:09:12



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